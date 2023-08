Roma, Belotti e la Salernitana nel destino: all’inizio dell’estate Sousa lo voleva

Andrea Belotti si è finalmente sbloccato dopo aver terminato la passata stagione con zero reti fatte in Serie A. I primi gol in campionato sono arrivati contro la Salernitana e Calciomercato.com ha svelato un retroscena. Proprio i campani all'inizio dell'estate avevano provato a chiedere informazioni. Infatti, Paulo Sousa voleva portarlo a Salerno, ma alla fine il Gallo è voluto rimanere a Trigoria per dimostrare di essere ancora l'ottimo bomber visto a Torino negli anni scorsi. Intanto Pinto sta cercando di chiudere la trattativa con l'Atalanta per Duvan Zapata: proposto un un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 50% delle presenze.