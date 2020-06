Roma, Bayer e Valencia su Montiel. L’agente: “E’ il momento del salto di qualità in Europa”

Il calciomercato che verrà dovrà portare alla Roma un terzino destro. Petrachi non è certo di poter rinnovare il prestito di Zappacosta, mentre per Bruno Peres e Florenzi si prospettano esperienze lontano dalla Capitale. Un nome fatto per formare la coppia con Santon è quello di Montiel del River Plate. A Radio del Plata parla anche il suo agente: “​Per Gonzalo è arrivato il momento di fare il salto di qualità in Europa, in uno dei tre o quattro campionati migliori. Ci sono molti club interessati a lui”. Come specifica Olè, non ci sono solamente i giallorossi. Anche Valencia e Bayer Leverkusen sarebbero alla finestra. Per il calciatore, invece, nonostante la clausola da venti milioni di euro, potrebbe bastare un’offerta da 10 per aggiudicarselo.