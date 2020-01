Roma-Barca, si sblocca Perez. Affare da 15 milioni senza recompra

Dalla Spagna non hanno dubbi: tra Roma e Barcellona è tutto fatto per Carles Perez. Secondo quanto riporta il portale del quotidiano Mundo Deportivo la trattativa si sarebbe sbloccata con la rinuncia della società blaugrana al diritto di recompra. Il club però manterrà un diritto di prelazione sulla futura rivendita del calciatore, pronto così a cominciare una nuova avventura. La Roma pagherà 15 milioni di euro, con l’attaccante che potrebbe già domani sostenere le visite mediche e firmare il contratto per diventare così un nuovo giocatore giallorosso.