Roma, avanza Renato Sanches. Sabitzer si complica: il Bayern non apre al prestito

Morata, Scamacca e non solo. Pinto non è caccia solo del bomber, ma anche del centrocampista da regalare a Mourinho. In queste ultime ore i contatti col PSG per Renato Sanches sono aumentati e il club francese potrebbe aprire al prestito del giocatore. Il portoghese, però, non è preferito dello Special One. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com José vorrebbe Sabitzer ma la corsa all'austriaco è molto più complicata. Il Bayern Monaco non è disposto a cedere il calciatore in prestito e la Roma senza una cessione ha le mani legate e non potrà offrire i soldi che chiedono i bavaresi per il cartellino.