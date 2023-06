Roma, aumenta la concorrenza per Tielemans: il Milan ha avviato i contatti

Tielemans è uno degli obiettivi principali di Tiago Pinto. Il belga piace molto a Mourinho e sarebbe il terzo colpo del mercato a parametro zero dopo Aouar e N'Dicka. Se per i primi è tutto fatto, aumentano gli ostacoli per il belga. L'ex Leicester vuole restare in Premier e arrivano offerte da Aston Villa e Newcastle. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com nelle ultime ore il Milan ha avviato dei contatti per il giocatore. Kamada è in stand-by e i rossoneri provano l'affondo. Oltre alla concorrenza della Roma devono superare anche quella del Galatasaray. Il club turco ha messo sul piatto un contratto molto ricco da 4 milioni netti all'anno.