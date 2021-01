Roma, appuntamento per Gomez: Tiago Pinto incontra i dirigenti dell’Atalanta

Roma sul ‘Papu’ Gomez. Affare difficile, ma la trattativa può iniziare. Nella giornata di domani il gm giallorosso Tiago Pinto incontrerà i dirigenti dell’Atalanta per fare il punto della situazione. Un summit, riporta “Calciomercato.com”, per verificare la possibilità di portare nella capitale il trequartista argentino, ormai in uscita dal club nerazzurro e giocatore molto gradito al tecnico Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha chiesto alla società un rinforzo nel reparto avanzato e l’ex Catania potrebbe essere il nome giusto, alla pari di El Shaarawy e Bernard.

L’Atalanta parte da una valutazione di 15 milioni, ma la Roma, che spera di convincere Gomez, attratto dall’Inter, cercherà anche di abbassare le richieste della società bergamasca. Dopo l’incontro di domani potrebbe aprirsi una vera e propria trattativa.