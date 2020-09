Roma, Antonucci in uscita: quattro club di B sull’esterno

La Roma aspetta di conoscere la risposta di Milik per progettare il futuro, ma intanto continua a lavorare sulle uscite con delle operazioni di contorno. E’ il caso di Mirko Antonucci, rientrato dal prestito in Portogallo e con la valigia in mano. Come riporta tuttomercatoweb.com, sarebbero quattro i club di Serie B interessati all’esterno. Lecce, Frosinone, Vicenza e Brescia hanno chiesto informazioni sul ragazzo per il quale andrà trovata una soluzione entro il 5 ottobre.