Roma, ancora sirene francesi per Kluivert: interessa al Lione

Sembrava poter essere la novità di quest'anno e invece ancora una volta Kluivert è rimasto fuori dai convocati di Mourinho per il ritiro in Portogallo. Inoltre, un problema fisico, unito a questioni legate alla sua cessione hanno influito su tale decisione. L'olandese rimane quindi tra le prime file dei partenti e secondo Sportitalia, la rotta potrebbe portare ancora una volta in Francia. Questa volta a richiedere informazioni, senza pensare ancora a nulla di concreto, è il Lione che avrebbe manifestato un timide interesse per l'attaccante. I numeri fatti registrare in Francia negli ultimi tempi al Nizza hanno reso Justin uno dei pezzi più pregiati derivanti dal mercato per tutti i club d'Oltralpe.