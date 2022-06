Roma, ancora offerte per Calafiori: si aggiungono Cremonese e Salernitana

La Roma continua a ricevere offerte per Calafiori. Dopo Monza, Basilea e Getafe, al terzino si sono interessante anche la Cremonese e Salernitana. Secondo Sky Sport, al momento non si parla di separazione definitiva dal club giallorosso, anche perché le squadre interessate lo vogliono solo a titolo temporaneo. Tutte offerte che permetterebbero al 2002 di giocare con continuità per poi proporsi con un'esperienza nuova agli occhi di Mourinho che nella prima parte di stagione lo ha chiamato in causa a sprazzi e soprattutto in Conference League.