Roma, anche Mazzarri tra i candidati in caso di esonero di Fonseca

Paulo Fonseca resta sulla panchina della Roma ma la sua posizione è tutt’altro che stabile. Come riporta l’agenzia Ansa, tra i vari candidati in caso di esonero del portoghese ci sarebbe a sorpresa anche Walter Mazzarri. L’ex tecnico del Torino che piace a De Sanctis è attualmente senza squadra e potrebbe ricoprire il ruolo di traghettatore fino a giugno. Gli altri nomi sono Allegri, Spalletti o Sarri. Questi ultimi dovrebbero però risolvere prima i rispettivi contratti con Inter e Juventus, ancora in essere dopo gli esoneri.