Roma, anche il Milan su Zaniolo: sul piatto circa 25 milioni

Non solo il Tottenham sul numero 22 giallorosso. I rossoneri potrebbero farsi avanti e chiederlo in prestito

Il Tottenham è, per il momento, la squadra in vantaggio sull'acquisto di Zaniolo, ma il Milan studia e monitora la situazione. Secondo quanto riportato su Sky Sport, il numero 22 giallorosso partirà solamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, ma le condizioni potrebbero cambiare in futuro. Attualmente gli Spurs sono gli unici compratori, ma non è escluso che la squadra di Pioli possa inserirsi nella trattativa. Sul piatto c'è la proposta di un prestito e un'offerta di 25 milioni, simile a quella degli inglesi. I rossoneri sono tra le destinazioni preferite dall'attaccante, ma per capire le sue sorti bisognerà attendere le valutazioni della società giallorossa.