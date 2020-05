Roma, anche il Milan su Mazraoui: l’Ajax chiede 10 milioni di euro per il terzino

Alla Roma serve un terzino destro perché a Zappacosta non è certo che gli venga rinnovato il contratto, mentre Bruno Peres e Florenzi sono sulla lista dei partenti. A Fonseca dunque rimarrebbe solo Santon e per questo Petrachi sta visionando diversi profili oltre quello di Montiel. Come riporta MilanNews.it, non ci sarebbero solo i giallorossi su Mazraoui dell‘Ajax. Anche il Milan, infatti, avrebbe fatto un pensierino sul terzino dei lancieri che chiedono almeno 10 milioni ma disposti ad accettare un prestito biennale con obbligo di riscatto.