Roma, altro addio: domani le visite mediche di Cetin con il Verona

Dopo Smalling e Zappacosta, un altro degli esclusi dall’Europa League è pronto a dire addio alla Roma. Domani Mert Cetin sosterrà le visite mediche per completare il trasferimento al Verona, fa sapere gianlucadimarzio.com. Il turco si trasferirà al Bentegodi in prestito oneroso con diritto di riscatto. Arrivato appena un anno fa, non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava. Nella squadra di Juric avrà l’occasione per crescere e prenderà il posto di Rrahmani. I giallorossi si sono garantiti un controriscatto per avere l’occasione di riportare il difensore alla base.