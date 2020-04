Roma-Almeria, Coric non convince: si punta alla riduzione sul prezzo del riscatto

Nonostante il cambio di aria e di piazza, il talento di Ante Coric continua a non sbocciare. Secondo quanto riporta ideal.es il croato avrebbe convinto poco la dirigenza dell’Almeria, complici i problemi fisici e la mancanza di fiducia che hanno caratterizzato la sua esperienza con la squadra spagnola. Proprio per questo il club vorrebbe negoziare il prezzo del riscatto del centrocampista, ritenendo troppi i sei milioni di euro concordati con la Roma la scorsa estate al momento della trattativa. Nonostante la stagione poco entusiasmante però, la dirigenza dell’Almeria crede ancora nelle potenzialità di Coric e per questo vorrebbe cercare di trattenerlo, ma con un costo più contenuto.