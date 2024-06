Roma, alla ricerca del box to box: dai sogni Thuram e Frattesi alla realtà Koné

La parola d’ordine è “box to box”, che nel gergo calcistico identifica un centrocampista in grado in grado di dare un apporto alla squadra sia in fase difensiva che in quella offensiva, quindi da un’area (box) all’altra. Da scatola a scatola. De Rossi lo ha messo nella lista dei 5 desideri per l’estate come aveva fatto anche Mourinho lo scorso anno. Ora però la necessità è diventata quasi vitale per un reparto troppo monoritmo, soprattutto per il gioco di DDR. L'unico che potrebbe appartenere a quella categoria è Bove. Che però non convince a pieno, tanto da essere messo sul mercato. Il tecnico lo vede in futuro più come centrocampista centrale, e questo non giova in una rosa che in quel ruolo ha già Cristante e Paredes .

Dai sogni Thuram a Frattesi alla realtà Koné

Due i nomi cerchiati in rosso: Thuram del Nizza e Frattesi. Due obiettivi difficili, anche se non impossibili. Sul francese c’è la concorrenza avanzata della Juve anche se il rapporto con Ghisolfi potrebbe influire mentre l’azzurro vorrebbe restare all’Inter (che però non è cosi convinta). Come detto si tratta dei primi nomi della lista A. Quella dei sogni. La Roma ci proverà ma l’assenza della Champions pesa non poco nell’opera di convincimento. Il francese, figlio di Lilian, è uno degli astri del calcio transalpino e vorrebbe sfidare il fratello Marcus alla pari. Quindi anche nella massima competizione dove gioca la Juve, e non la Roma. L’azzurro, invece, a Roma ci sarebbe venuto di corsa due anni fa. E forse anche nei primi mesi del 2023. Ora aspetta di scalare le gerarchie nell’Inter dove Mkhitaryan sembra aver trovato la piscina di Cocoon. Il club nerazzurro, però, è costretto a sacrifici sul mercato. E dovrà scegliere proprio tra Frattesi, Calhanoglu o i tanti giovani (tra cui Carboni) in giro per l’Italia. In caso di varco, De Rossi ci si fionderebbe forte anche del bel rapporto con Frattesi. Torniamo coi piedi per terra. Sale la candidatura di Konè, canadese del Watford cercato anche da West Ham e Marsiglia. Classe 2002, può arrivare per 12 milioni e ha quelle caratteristiche di box to box di cui parlavamo sopra. Un profilo seguito da tempo da Ghisolfi, che verrà osservato da De Rossi anche in questi giorni in Copa America dove ha già affrontato l’Argentina di Paredes. Un costo accessibile per un giocatore in rampa di lancio.