La Roma vuole chiudere nelle prossime ore la trattativa per Soulé, ma la Juventus continua ad alzare un muro. Secondo quanto riportato da SkySport, i giallorossi sono pronti ad alzare l'offerta mettendo sul piatto 29 milioni di euro (25 di parte fissa più 4 di bonus). La Juventus continua a chiederne dai 30 in su e l'accordo non è ancora stato trovato. Il giocatore, che al momento è con la squadra in Germania, è l'obiettivo numero 1 di Daniele De Rossi. La dirigenza vuole accontentare il mister e portare l'argentino nella Capitale il prima possibile. C'è l'ok del calciatore già da tempo sulla base di 2 milioni di euro a stagione. Soulé ha ribadito più volte di volere solamente la Roma: ha rifiutato il Leicester e il West Ham, ha avuto dei contatti anche con Paredes e Dybala e ora aspetta solamente che la trattativa si sblocchi.