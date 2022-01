Roma, al Sassuolo piace Ciervo: il classe 2002 è in prestito alla Samp

Il ragazzo classe 2002 in prestito dalla Roma alla Sampdoria è entrato nel mirino del Sassuolo come possibile acquisto per il futuro

Il Sassuolo ha messo gli occhi su Riccardo Ciervo. Come riportato da Sportitalia, il club neroverde sta pensando di portare a Reggio Emilia il ragazzo classe 2002 di proprietà della Roma, in questa stagione in prestito alla Sampdoria. L'attaccante nato a Latina ha collezionato sin qui 12 presenze tra Serie A e Coppa Italia, accumulando però solo 294 minuti giocati, impreziositi da un assist in Coppa Italia per il gol decisivo di un altro ex Roma, Valerio Verre, in Coppa Italia contro il Torino