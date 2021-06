Roma, affondo per Rui Patricio. In alternativa c’è Burki

Il numero uno del Wolverhampton sempre più vicino alla porta di Mourinho. Spunta l'ipotesi del portiere del Borussia Dortmund

La Roma punta decisa verso Rui Patricio: il portiere del Wolverhampton è la prima scelta di Tiago Pinto per regalare a José Mourinho un numero uno all'altezza. Nel mentre, la dirigenza giallorossa sonda anche piste alternative. Una di queste porta a Roman Burki, come riporta Tuttomercatoweb.com. Con l'arrivo al Borussia Dortmund del promettente Gregor Kobel infatti, la presenza nel club del portiere svizzero, classe '90, si è fatta ingombrante anche a causa del costoso ingaggio - circa 3 milioni di euro a stagione - accordatogli dal contratto. Il profilo è gradito alla Roma in virtù del basso costo di cartellino, che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. La preferenza giallorossa, però, resta tutta per Patricio.