Roma, addio Vina: chiusa la cessione definitiva al Flamengo per 8 milioni più bonus

Matias Vina lascia la Roma definitivamente e torna in Brasile. Come riporta ‘Il Tempo’, il Flamengo ha confermato che sono stati risolti gli ultimi dettagli per l’interruzione anticipata del prestito al Sassuolo. La trattativa durava da qualche settimana, ma alla fine i giallorossi sono riusciti a chiudere l’operazione con il club rubronegro: nelle casse dei capitolini andranno 8 milioni più 1 di bonus legato agli obiettivi di squadra. Il terzino uruguaiano classe ‘97 è arrivato nel 2021 dal Palmeiras, ma con la Roma è stato un flop. Quindi è arrivata la cessione in prestito al Bournemouth lo scorso anno, l’estate scorsa invece quella al Sassuolo con cui ha giocato 15 partite in Serie A.