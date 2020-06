Roma, accordo trovato: anche Mkhitaryan, Zappacosta e Kalinic restano fino a fine stagione

Sono ore febbrili per la risoluzione dei prestiti da parte della Roma, impegnata a prolungare gli accordi anche per i mesi di luglio e agosto, quando si concluderà la stagione 2019/20 tra Serie A ed Europa League. Per Smalling la situazione sembra in via di definizione con il Manchester United, ma non è la sola situazione per i giallorossi: come riporta ‘Sky Sport’, arrivano buoni segnali anche per Mkhitaryan, con l’Arsenal disposto a lasciare a Trigoria l’armeno almeno fino ad agosto. In questo senso manca solo la firma. Trovato anche l’accordo per la permanenza fino al termine della stagione di Zappacosta e Kalinic, rispettivamente con Chelsea e Atletico Madrid, che giocheranno anche l’Europa League.