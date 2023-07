Roma, accordo totale per Llorente: prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni

Diego Llorente vestirà molto presto di nuovo la maglia della Roma. In queste ore è arrivata l'accelerata decisiva per riportare a Trigoria il difensore spagnolo che ha convinto Mourinho nei sei mesi giallorossi. Come riporta 'Sky Sport', è arrivato l'accordo totale con il Leeds per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni che scatta al 50% delle presenze stagionali del calciatore. Dopo Aouar e Ndicka, Llorente sarà il terzo acquisto dell'estate della Roma, che con lui completerebbe il reparto difensivo. A breve potrebbe raggiungerlo il suo - almeno formalmente - compagno di squadra Kristensen, anche lui più vicino ai giallorossi.