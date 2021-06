Roma, accelerata per Xhaka: Pinto a Milano nelle prossime ore

Il direttore sportivo si incontrerà con i vertici del club londinese per chiudere la trattativa il prima possibile e fare il primo regalo a José Mourinho

Nelle prossime ore Tiago Pinto partirà alla volta di Milano. L'obiettivo è dare concretezza alle numerose piste di mercato aperte nelle ultime settimane, tra cui quella per Granit Xhaka, come riporta Sportitalia. Il centrocampista dell'Arsenal, che salterà per squalifica i quarti di Euro2020 della sua Svizzera contro la Spagna di Luis Enrique, è stato espressamente chiesto da Mourinho e resta la priorità assoluta della Roma. A Milano Pinto incontrerà i dirigenti del club londinese per chiudere l'operazione nel tempo più breve possibile: se le cose andassero in porto, il giocatore potrebbe raggiungere direttamente Trigoria al termine della competizione internazionale.