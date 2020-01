Roma, a Trigoria il nuovo Olsen? In prova c’è lo svedese Griffith

Un vice-Dzeko e un esterno in caso di partenza di Kalinic e Under ma anche qualche giovane ragazzo da testare. Questi gli obiettivi di mercato di gennaio di Petrachi – che ha ammesso che grandi cambiamenti non ce ne saranno – e l’ultimo è il caso di Griffith: si tratta di un portiere svedese con papà giamaicano che – riporta “Il Messaggero” – è in prova a Trigoria da alcune settimane. A breve la società deciderà se tesserarlo o meno. La speranza è che nel futuro faccia meglio del connazionale Olsen, che ora è in prestito al Cagliari.