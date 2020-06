Roma, a breve un incontro con l’agente di Under per decidere il suo futuro

Cengiz Under si appresta a lasciare la Roma dopo tre stagioni. Come riporta il giornalista Nicolò Schira, prossimamente la società giallorossa incontrerà l’agente Fali Ramadani per discutere del futuro del turco. Il classe ’97 piace a diversi club in giro per l’Europa, ma anche in Serie A ha alcuni estimatori. La Roma infatti ha rifiutato la proposta di scambio della Juventus con uno tra Rugani e Romero; la sua valutazione è di circa 30 milioni e una sua cessione farebbe quindi incassare importanti soldi freschi al club. Con il ritorno di Zaniolo e l’acquisto a gennaio di Carles Perez, il sacrificio dell’esterno d’attacco non sarebbe poi nemmeno troppo sanguinoso. Sul ragazzo, corteggiato da club tedeschi (Lipsia e Bayern) e della Premier (Tottenham e Arsenal), è piombato anche il Napoli, che già a gennaio aveva manifestato un interessamento. Da sottolineare che Under potrebbe finire anche al Manchester United all’interno della trattativa per il riscatto di Chris Smalling. Le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro,