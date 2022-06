Ritorno Frattesi, l’agente: “Roma e Sassuolo stanno parlando”

A Milano si fa il mercato. Oggi Pinto è andato via dopo l'agenda fittissima di ieri, ma ovviamente le trattative vanno avanti. Insieme a Celik, quella principale per la Roma resta il ritorno di Davide Frattesi. L'agente, Beppe Riso, è stato intercettato da 'Sky Sport' ed è stato incalzato proprio sul centrocampista azzurro: "Roma e Sassuolo stanno parlando". E all'osservazione sull'importanza della presenza di uno come Mourinho che chiama, il procuratore sorride: "Esatto".