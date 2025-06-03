Nelle prossime ore è previsto l'arrivo di Gian Piero Gasperini a Roma (domani per il matrimonio di Scamacca) e la Roma potrà iniziare seriamente a definire l'organico per la prossima stagione. Uno dei nodi più importanti è quello del rinnovo di Mile Svilar. Da mesi se ne parla ma finora i passi in avanti sono stati praticamente nulli, ma come riporta Sky Sport, nella giornata di oggi, mercoledì 4 giugno, è previsto un nuovo contatto con l'entourage del portiere per trovare l'accordo per il rinnovo. La richiesta dell'ex Benfica è vicina ai 4 milioni a stagione, cifra molto più alta rispetto a quello che percepisce ora (circa un milione più bonus).