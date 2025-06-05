Il futuro del portierone giallorosso è totalmente in bilico e nonostante l'incontro di mercoledì l'accordo appare ancora distante

Redazione
svilar

Svilar arriva a Roma con l'agente: la reazione alla domanda sul rinnovo

Non ci sono, almeno per ora, novità positive per il rinnovo di Mile Svilar. Secondo quanto riportato su X dal giornalista di 'La Repubblica' Marco Juric, dopo l'incontro di mercoledì tra il portiere, il suo entourage e il club a Trigoria, il club giallorosso ha avanzato una nuova offerta. Parliamo di 1,9 milioni di euro a stagione. Una cifra che fa sì che le parti siano "lontanissime". E ovviamente nel frattempo arrivano offerte e altri interessamenti per Svilar, che piace a tanti club soprattutto esteri. Secondo il giornalista di 'calciomercato.com' Daniele Longo, la distanza tra le parti al momento è di ben 2,3 milioni di euro. E intanto i tifosi si sono esposti con uno striscione al Colosseo

svilar Bologna v AS Roma - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti