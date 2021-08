Rinnovo Pellegrini: oggi nuovo incontro tra la Roma e gli agenti

Va avanti la trattativa per prolungare il contratto del capitano, in scadenza tra meno di un anno

Lorenzo Pellegrini aspetta novità importanti sul futuro. La Roma e il suo capitano hanno fatto passi avanti verso il rinnovo di contratto, ma per l'accordo manca ancora qualcosa. Come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, oggi Tiago Pinto e il procuratore del numero 7 si vedranno per discutere ancora dell'accordo. Pellegrini ha attualmente un contratto con la Roma in scadenza a giugno 2022. Presto le trattative dovranno inevitabilmente accelerare, perché la Roma punta su Pellegrini e non vuole assolutamente rischiare di perderlo a zero. Le parti ragionano su un prolungamento fino al 2026, con l'eliminazione della clausola rescissoria e un aumento sostanziale dello stipendio.