Rinnovo Pellegrini, nuovo incontro tra Roma e agenti: accordo più vicino

I lavori per il nuovo contratto del capitano romanista vanno avanti, ma per la fumata bianca si dovrà aspettare

La Roma e gli agenti di Lorenzo Pellegrini si sono visti oggi per provare a trovare l'accordo definitivo sul nuovo contratto. Come appreso da Forzaroma.info, la fumata bianca sarebbe molto vicina e la stretta di mano potrebbe arrivare nelle prossime ore. Giampiero Pocetta e il suo braccio destro Giovanni Ferro questa mattina sono stati a Trigoria e hanno incontrato il general manager Tiago Pinto. La complessa trattativa dalle parti che va avanti da mesi sembra finalmente vicina alla conclusione. Come detto più volte da José Mourinho e dalla società, la volontà di tutti è andare avanti insieme per tanti anni. Pellegrini avrà un contratto in linea con gli altri top player in rosa, diventando uno dei giocatori più pagati. Capitano e leader, per oggi e per il futuro.