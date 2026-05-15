Arrivano aggiornamenti sul possibile rinnovo di Paulo Dybala con la Roma. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, anche l'attuale ds giallorosso Massara (sempre più vicino all'addio) sarebbe coinvolto in prima persona nel dialogo per il prolungamento dell'argentino.

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La richiesta della Joya (che non ha mai nascosto di voler restare nella Capitale) per quanto riguarda la base fissa sarebbe di 3 milioni di euro, cifra leggermente superiore all'attuale offerta del club (2/2.5). Il confronto tra le parti a ogni modo proseguirà nei prossimi giorni, con bonus e premi che risulteranno fondamentali per la definizione della possibile permanenza.