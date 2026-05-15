Secondo quanto riportato dal Sud America il fantasista argentino nei prossimi giorni si congederà dal club giallorosso sui canali social ufficiali

Redazione
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Dybala lascia Villa Stuart dopo l'intervento: no comment sulle sue condizioni

Sono ore caldissime per il futuro di Paulo Dybala. Con l'arrivo nella Capitale di Ryan Friedkin si sono aperti i discorsi per i rinnovi dei calciatori in scadenza e sembrava vicina la possibilità che il fantasista argentino prolungasse il proprio contratto con i giallorossi. Dall'Argentina, però, sono sicuri: Paulo non rinnoverà il contratto con la Roma, rifiutando la proposta del club, e si congederà dal club giallorosso sui canali social. A riportarlo è Luis Fregossi, direttore di MundoBocaRadio e MundoArgentinaRadio.

Dybala AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

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