Sono ore caldissime per il futuro di Paulo Dybala. Con l'arrivo nella Capitale di Ryan Friedkin si sono aperti i discorsi per i rinnovi dei calciatori in scadenza e sembrava vicina la possibilità che il fantasista argentino prolungasse il proprio contratto con i giallorossi. Dall'Argentina, però, sono sicuri: Paulo non rinnoverà il contratto con la Roma, rifiutando la proposta del club, e si congederà dal club giallorosso sui canali social. A riportarlo è Luis Fregossi, direttore di MundoBocaRadio e MundoArgentinaRadio.

Dybala NO aceptara la propuesta de renovación de #Roma. En los próximos días se despedira del club Italiano en sus redes sociales ✅ pic.twitter.com/QcyZC3qqfh — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 15, 2026