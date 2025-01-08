La Roma e Ranieri pensano a Giovanni Sartori per rifondare il club giallorosso, che domenica sarà avversario diretto del Bologna. La notizia è circolata facendo il giro dei social, rilanciata anche in Francia, dato che il diesse giallorosso Ghisolfi che viaggia verso l'addio è transalpino. Il diesse rossoblù era tra i candidati per il Globe Soccier Awards 2024 nella categoria direttori sportivi, in virtù della conquista della Champions da parte del Bologna di Thiago Motta, obiettivo centrato per la terza volta in carriera dopo Chievo e Atalanta. Sartori - scrive 'Il Resto del Carlino' - però lavora e attende novità da Saputo e Fenucci volendo parlare con il club, prima di ascoltare eventualmente altre sirene. Tocca al Bologna, ora, fare la propria mossa. Sartori ha già fatto la sua ieri, nella giornata di ripresa e confronti a tema mercato. Servono un paio di rinforzi ai rossoblù: un centrocampista e pure un attaccante, per restare in corsa per l'Europa. Se esterno o centrale dipenderà dalle opportunità, ma non si scarta la seconda ipotesi.