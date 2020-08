Riccardi, da baby Totti a plusvalenza: sarà ceduto. Su di lui quattro club di Serie A

Il futuro di Alessio Riccardi è sempre più lontano dalla Roma. Il sogno di diventare il nuovo Totti sembra destinato a restare nel cassetto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club ha deciso che il talentino della Primavera verrà venduto per questioni di bilancio. La sua cessione porterà nelle casse una plusvalenza totale. Per questo Fienga ha proposto al Napoli di inserirlo nel giro di scambi che le due società stanno mettendo in piedi. Su di lui ci sono anche Milan, Sassuolo e Cagliari.

Già lo scorso anno Petrachi aveva pensato di cederlo alla Juventus nell’affare poi concluso solo con Spinazzola e Luca Pellegrini, ma la reazione della piazza e i dubbi del giocatore avevano fermato l’ex ds. Durante tutto l’anno Fonseca non lo ha mai preso in considerazione. Riccardi ha ancora un anno di Primavera davanti, ma si aspettava di collezionare qualche altro minuto con la prima squadra. Alberto De Rossi spera di poter contare ancora su di lui, ma difficilmente verrà accontentato.