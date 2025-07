Retroscena Rios, il Palmeiras ha scelto il Benfica per l’approccio “più professionale”

La telenovela di Rios sembra finalmente giungere al termine. Dopo settimane di trattative frenetiche e un continuo via vai di offerte, il centrocampista colombiano è ormai ad un passo dal diventare un giocatore del Benfica. La sua partenza per Lisbona è prevista per domani, quando dovrebbe concretizzarsi l’accordo con il club portoghese. Tuttavia, un importante retroscena emerge dal Brasile, più precisamente dal quotidiano Lance, che svela il motivo della preferenza del Palmeiras per il Benfica rispetto alla Roma. Secondo quanto riportato, la scelta del club verdeoro sarebbe stata influenzata in modo decisivo dall’approccio più professionale dei portoghesi nelle trattative, un aspetto che ha fatto la differenza rispetto alla gestione del club giallorosso.