Retroscena mercato: dopo Matic il Rennes ha provato a soffiare alla Roma anche Lukaku

Dopo il corteggiamento silenzioso e andato a buon fine per Nemanja Matic, tra la Roma e il Rennes non corre di certo buon sangue. Come riportato da L'Equipe (il principale quotidiano sportivo francese), quello per il serbo poteva però non essere l'unico sgarbo nei confronti del club giallorosso. Florian Maurice (direttore tecnico del Rennes) infatti avrebbe più volte sondato il terreno per Romelu Lukaku tramite un intermediario ricevendo però un secco "no" da parte del belga che aspettava la chiamata di un club di Serie A, in particolare quella della Roma. "Del signor Matic penso che sia lui che deve dire qualcosa. Dopo aver sentito le parole del direttore sportivo del Rennes, non abbiamo bisogno di dire altro. Ha detto che ci parlava da più di un mese e cosa posso aggiungere di più, non c’è niente da dire", queste le parole di Mourinho in conferenza stampa nelle quali mostrava tutta la sua delusione per la partenza del serbo e per le modalità messe in atto dal club francese.