Retroscena dalla Francia: “no” di Depay alla Roma a fine mercato

La Roma ha provato a prendere Memphis Depay dal Lione nelle ultime ore di mercato. È questa l’indiscrezione riportata in Francia dall’Équipe: i giallorossi, prima di chiudere la trattativa per Mkhitaryan, hanno fatto un tentativo per l’esterno offensivo olandese, che è anche andato a segno nella prima partita di Champions contro lo Zenit. Petrachi ha visto però rifiutarsi l’offerta tramite gli agenti del calciatore, che ha detto “no” a un trasferimento nella Capitale. E pensare che il club francese non aveva chiuso la porta al direttore sportivo giallorosso, segnale dei rapporti tutt’altro che idilliaci tra Depay e la sua dirigenza.