I giallorossi, inoltre, vorrebbero uno sconto sul prezzo del cartellino

Redazione
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VIDEO - Saelemaekers: "Futuro? Non dipende solo da me. Adesso penso solo alla Roma"

Il futuro di Alexis Saelemaekers è ancora tutto da scrivere. Lunedì Ghisolfi è volato a Milano (insieme a Ricchio e Vitali) per trattare col Milan, ma non è stato trovato l'accordo per il riscatto. Secondo quanto riportato da Il Tempo il ds francese vuole tornare alla carica ma ancora non c'è ancora l'intesa con il giocatore. La trattativa non è semplice e sul belga ci sono anche altre squadre. I giallorossi, inoltre, vorrebbero uno sconto sul prezzo del cartellino. La richiesta del Milan è ferma a 20/25 milioni di euro.

Saelemaekers Roma Monza

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