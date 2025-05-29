Il futuro di Alexis Saelemaekers è ancora tutto da scrivere. Lunedì Ghisolfi è volato a Milano (insieme a Ricchio e Vitali) per trattare col Milan, ma non è stato trovato l'accordo per il riscatto. Secondo quanto riportato da Il Tempo il ds francese vuole tornare alla carica ma ancora non c'è ancora l'intesa con il giocatore. La trattativa non è semplice e sul belga ci sono anche altre squadre. I giallorossi, inoltre, vorrebbero uno sconto sul prezzo del cartellino. La richiesta del Milan è ferma a 20/25 milioni di euro.

Al momento vogliono riscattarlo, ma non è una trattativa facile perché manca anche l'accordo col giocatore — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 29, 2025