Rebus portiere, torna di moda Perin per il post Pau Lopez

Prosegue incessante il casting giallorosso per individuare il portiere del futuro, specialmente dopo le ultime prestazioni non incoraggianti di Pau Lopez. Secondo quanto riporta calciomercato.it Mattia Perin sarebbe rientrato di prepotenza nei pensieri della Roma, che possono vantare da questo punto di vista una sinergia importante sviluppata con la Juventus in questi ultimi anni. Come testimonia ad esempio lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini della scorsa estate. Per il numero uno della prossima stagione rimangono in piedi le piste che porterebbero a Meret (si valuta il prestito) e a Cragno.