Roma, si avvicina Raspadori: l’Atletico Madrid ha aperto al prestito

Zirkzee resta l'obiettivo primario, ma c'è anche Giacomo Raspadori nei piani romanisti. Come riporta La Repubblica l'azzurro piace a Gasperini che può utilizzarlo in tutti i ruoli dell'attacco. L'ex Napoli convince anche Sarri a patto che la Lazio possa fare mercato a gennaio. Va ora convinto l'Atletico Madrid che in estate ha speso 22 milioni per Raspadori. L'idea è quella di un prestito con diritto di riscatto. Come scritto sopra però il focus è soprattutto sul Zirkzee. La Roma è disposta a offrire 5 milioni per il prestito e 30 per il riscatto vincolato alla presenza in Champions.