Roma, si avvicina Raspadori: l’Atletico Madrid ha aperto al prestito

Zirkzee resta l'obiettivo primario, ma c'è anche Giacomo Raspadori nei piani romanisti. Come riporta La Repubblica l'azzurro piace a Gasperini che può utilizzarlo in tutti i ruoli dell'attacco. L'ex Napoli convince anche Sarri a patto che la Lazio possa fare mercato a gennaio. Va ora convinto l'Atletico Madrid che in estate ha speso 22 milioni per Raspadori. L'idea è quella di un prestito con diritto di riscatto. Come scritto sopra però il focus è soprattutto sul Zirkzee. La Roma è disposta a offrire 5 milioni per il prestito e 30 per il riscatto vincolato alla presenza in Champions.
L'ex Napoli piace sia a Gasperini che a Sarri. Ma la Lazio potrà fare mercato?
Come aggiunge il Romanista Raspadori ha già dato il suo ok al ritorno in Serie A. La trattativa è in stato avanzato: il club spagnolo ha aperto alla formula gradita anche alla Roma, ovvero prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Un’operazione sostenibile, che consentirebbe ai giallorossi di rinforzare subito il reparto senza esporsi eccessivamente.
