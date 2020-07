Rangnick non andrà al Milan: avrebbe voluto Schick in rossonero

Mentre il Milan è impegnato al Mapei Stadium contro il Sassuolo, con il parziale di fine primo tempo che dice 1-2 per i rossoneri (Ibrahimovic 19′, 47′ e Caputo 42′), dalla Germania arriva la conferma che Ralf Rangnick non sarà il successore di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da Kicker, l’attuale tecnico del Milan, dopo i buoni risultati ottenuti nel post-lockdown (6 vittorie e 2 pareggi), rimarrà alla guida del club di Milanello. Rangnick avrebbe voluto portare, tra le altre, Patrik Schick in rossonero. Da capire ora se e come si muoverà il Lipsia per l’acquisto del centravanti ceco.