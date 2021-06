Ramos alla Roma e Ibanez al Real, pazza idea? Ecco i tasselli da incastrare

Quella che è poco più di una suggestione di mezza estate potrebbe forse diventare realtà. Ma Ancelotti deve fare un’offerta concreta per il brasiliano

Sergio Ramos alla Roma e Ibanez al Real Madrid? Quella che è poco più di una suggestione potrebbe forse diventare realtà. Nell’ordine: Ramos e la Roma da qualche sondaggio devono diventare una trattativa concreta, Ancelotti deve fare un’offerta concreta per Ibanez, scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it. Il quale, per inciso, ha una clausola da 80 milioni. E in un mercato con mille complicazioni economiche sembra difficile un investimento del genere. Ibanez in questo momento è in vacanza in Brasile, a breve tornerà a Roma per prepararsi all’inizio della stagione con Mourinho. Per lui andare via non è un’opzione, in questo momento, perché vuole giocare titolare con il portoghese in panchina e non andrà neppure all’Olimpiade per non perdere neanche un giorno di allenamento. Ma è ovvio che una chiamata del Real Madrid potrebbe mettere tutto in discussione. Ibanez, oltre alla clausola, ha un ingaggio sostenibile, da 2 milioni a stagione e al Real potrebbe fare un salto di carriera. Offerte ufficiali a Trigoria non sono arrivate ma sondaggi sì. Sondaggi sono anche quelli che la Roma ha fatto con Sergio Ramos, Mourinho in particolare. Ma la trattativa è difficile, se non impossibile, perché lo spagnolo chiede un ingaggio stellare e sembra cercare squadre che fanno la Champions. Mou è nettamente un valore, ma non può essere l’unico. Ma nel mercato, soprattutto in questo, mai dire mai.