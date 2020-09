Psg, Tuchel: “Sono ottimista sull’arrivo di Florenzi dalla Roma”

Thomas Tuchel aspetta Alessandro Florenzi. L’allenatore del Paris Saint-Germain ha parlato nella conferenza stampa post sconfitta con il Lens: “Sono fiducioso sull’arrivo di Florenzi dalla Roma. Stiamo anche parlando della possibilità di tenere Choupo-Moting qui”.

L’esterno partirà in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 9 milioni e già domani mattina può lasciare la capitale per iniziare la sua nuova avventura a Parigi. Cercherà con i finalisti di Champions minuti importanti per guadagnarsi la convocazione in Nazionale per i prossimi Europei.