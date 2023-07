Psg, Renato Sanches in campo nell’amichevole contro il Le Havre: gol per Ekitike

Il centrocampista portoghese che piace tanto alla Roma ha fatto il suo ingresso nel secondo tempo. Il match è stato sbloccato, invece, dal giovane attaccante che in queste ultime ore è stato accostato alla società giallorossa

Per la Roma e Tiago Pinto, resta calda la pista che porta a Renato Sanches. Il centrocampista del Paris Saint Germain sembra essere il primo nome sulla lista del direttore sportivo portoghese. Oggi, la squadra parigina, è scesa in campo per un test amichevole contro il Le Havre e Sanches è stato tra i protagonisti con l'ingresso sul terreno di gioco ad inizio ripresa. La squadra allenata da Luis Enrique ha sbloccato il match proprio nella seconda frazione grazie alla rete di Ekitike, altro giocatore accostato alla società giallorossa nelle ultime ore.