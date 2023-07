PSG, Luis Enrique: “Qualcuno deve andare via”. La Roma sempre su Renato Sanches

"La rosa ha ancora bisogno di essere rafforzata e le partenze devono ancora essere fatte, e sfrutteremo queste partite in tournée per trovare le sensazioni e gli obiettivi che stiamo cercando di raggiungere sul campo" ha detto dalla tournée in Giappone del Paris Saint-Germain il tecnico dei francesi Luis Enrique ai microfoni de L'Equipe. La Roma con il Psg sta trattando Renato Sanches, ma le parti sembrano ancora distanti sulla formula del prestito e i francesi potrebbero proporre uno tra Paredes e Wijnaldum.