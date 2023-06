PSG, Luis Enrique in pole su Mourinho: il portoghese non convince Al-Khelaifi

Il futuro alla Roma dello Special One non è ancora chiarissimo e intanto i parigini - una delle possibili opzioni per lui in caso di addio ai giallorossi - preferisce l'ex Barcellona che mette tutti d'accordo

Il futuro di José Mourinho alla Roma non è ancora chiaro, ma il suo nome appare costantemente nelle indiscrezioni di mercato soprattutto in direzione PSG. Galtier ha vinto il titolo, ma è destinato a salutare e la proprietà sta vagliando le alternative. Al momento, si legge su 'AS', in pole c'è Luis Enrique che è visto come il profilo ideale e non a caso la trattativa è in corso. Campos e Al-Khelaifi sono ottimisti e pronti a chiudere l'accordo quando sarà ufficiale il divorzio con Galtier. Al momento il tecnico catalano sarebbe infatti in vantaggio sia su José Mourinho che su Thiago Motta. Lo Special One è l'obiettivo di Campos, suo grande amico, ma non attira molto il presidente Al-Khelaifi. Motta invece non convince del tutto per la sua poca esperienza internazionale. E da qui il vantaggio di Luis Enrique, che pare mettere d'accordo entrambi. L'ex Barcellona preferiva la Premier League, ma il progetto ambizioso, i pieni poteri e la promessa di un mercato su misura possono cambiare le sue gerarchie.