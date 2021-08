Providence va al Club Brugge: prestito oneroso con diritto di riscatto

Il francese si trasferisce in Belgio dopo due stagioni in giallorosso

In attesa di piazzare esuberi con contratti più onerosi, Tiago Pinto firma la cessione di Ruben Providence al Club Brugge. L'esterno francese ha chiuso quest'anno il suo ciclo con la Primavera ed è pronto per andare a giocare tra i professionisti. Come riporta Il Tempo si trasferisce in Belgio con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto. Lascia la Roma dopo due stagioni. Nella prima parte del ritiro era stato convocato da Mourinho per allenarsi con la squadra, ma poi lo Special One ha deciso di non trattenerlo.