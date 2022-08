Providence saluta ancora e va in Austria: ufficiale il prestito al TSV-Hartberg

Ruben Providence fa di nuovo le valigie. Dopo le stagioni, totalmente avare di soddisfazioni, con Brugge ed Estoril, il centrocampista francese si trasferisce in Austria. La Roma ha infatti ufficializzato la cessione in prestito al TSV-Hartberg, squadra di prima divisione che in cinque partite di campionato ha fatto sei punti. "Providence ceduto a titolo temporaneo al TSV-Hartberg. In bocca al lupo, Ruben!", scrive il club giallorosso su Twitter. Dopo l'arrivo dal PSG, dal classe 2001 ci si aspettava molto di più, invece alle stagioni discrete con la Primavera sono seguite le cinque presenze dello scorso anno all'Estoril Under 23 dopo che col Bruges era rimasto a zero. Providence ha ancora due anni di contratto con la Roma.