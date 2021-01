Proseguono i contatti con Silvestri. Sul portiere anche Inter e Lazio

In casa Roma continua la ricerca di un portiere. Il favorito, al momento, sembra essere Marco Silvestri, estremo difensore classe 1991 del Verona, prossimo avversario dei giallorossi in campionato. La Roma continua il pressing sul calciatore, anche ieri – riporta “Calciomercato.it” – ci sono stati dei contatti con il suo entourage. L’Hellas lo valuta 8 milioni, pure in virtù della scadenza di contratto fissata al 2022. Ci sarà però da battere la concorrenza di Inter e Lazio, interessate al portiere gialloblù.