Prosegue il casting di centrocampisti della Roma: contatto con l’Atalanta per Pasalic

Nonostante l'acquisto di Matic, il centrocampo della Roma è tutt'altro che completo. Con la trattiva per Frattesi arenata dopo la partenza sprint, Pinto continua a guardarsi intorno per trovare dei nomi che rinforzino il reparto giallorosso più in difficoltà. L'ultima indiscrezione, lanciata da Sportitalia, parla di un contatto con l'Atalanta per Pasalic. Il croato ha un contratto con la Dea fino al 2025 e l'operazione non sarà semplice. Sullo sfondo rimane Lukic dal Torino.