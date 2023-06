Mercato Roma, El Tucu Pereyra si offre a parametro zero. Pinto riflette

La Roma a caccia di un altro colpo a parametro zero. Si tratta di Roberto Pereyra che ha un contratto in scadenza con l'Udinese il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riporta La Repubblica, il suo agente ha proposto il calciatore a diversi club e tra questi ci sarebbero anche i giallorossi che gli permetterebbero di giocare in Europa. L'argentino potrebbe destare l'interesse della squadra di Mourinho sia per ruolo che per richiesta economica (circa 1 milione a stagione). In questa stagione il centrocampista ha messo a segno 5 gol e 8 assist. Dopo Aouar e N'Dicka, sarebbe il terzo colpo a parametro zero di Pinto che ha preso tempo per riflettere.